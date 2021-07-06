/639201/يورو-2020-تاريخ-مواجهات-إسبانيا-وإيطاليا-قبل-نصف-النهائي

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا في التاسعة مساء، في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية ويمبلي، ليشهد على المواجه الـ 38 بين الفريقين، في مختلف البطولات الرسمية والودية.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين على مر التاريخ.

تواجه الفريقين في 37 مباراة على مر التاريخ، ليكون للمنتخب الإيطالي الحظ في تحقيق الفوز في 11 مباراة، ويكون من نصيب المنتخب الإسباني 13 إنتصار، ويحسم التعادل بين المنتخبين في 13 مباراة.

تاريخ المنتخبين في بطولة اليورو

كان من نصيب بطولة كأس أمم أوروبا، في تاريخ مواجهات المنتخبين في 6 مواجهات، في نسخة 1980، 1988، 2012 وذلك في دور المجموعات، وفي 2016 إلتقوا في دور ثمن النهائي، وفي 2008 في دور ربع النهائي، وفي 2012 شهد النهائي على الطرفين.

رحلة المنتخبين لنصف النهائي

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث فاز على ويلز وسويسرا وتركيا، وتخطى النمسا في دور 16، وفاز على بلجيكا في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

حكم مباراة إسبانيا وإيطاليا

يدير المباراة الحكم الألماني فيليكس بيريش، ويساعده مواطنيه مارك بورش وستيفان لوب، فيما سيكون الروسي سيرغي كاراتسيف حكما رابعاً، وفي تقنية الفيديو، يتولى المساعدة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماركو بريتس، ويعاونه كريستيان دينغيرت وكريستيان جيتيلمان وباستيان دانكيرت.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع:

في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا

تشكيل اسبانبا المتوقع:

في حراسة المرمي: أوناي سيمون جوردي ألبا - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - ديجو ألكانتارا – بيدري - سيرجيو بوسكيتس - كوكي داني أولمو - ألفارو موراتا - جيرارد مورينو