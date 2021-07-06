/639205/مفاجأة-محمد-الشناوي-ثامن-أفضل-حراس-الدوري-الممتاز

كشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن الثلاثي الكبار المنضم لصفوف منتخب مصر لمنافسات طوكيو 2021 والذي يأتي على رأسهم محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وشهد الموسم الحالي ظاهرة قد تبدو غريبة للبعض، حيث لم تتضمن قائمة أفضل 3 حراس بالدوري تواجد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، بل جاء في مرتبة متأخرة طبقا لإحصائيات والأرقام الخاصة بالفاعلية في الموسم.

ويستعرض دوت الخليج أرقام محمد الشناوي هذا الموسم مع النادي الأهلي

لعب : 26 مباراة مع النادي الأهلي تسديدات : 57 تسديدة تصديات : 44 تسديدة سكنت شباكه : 13 هدف نسبة التصدي : 58%

بينما أحتل محمد عبدالمنصف صدارة ترتيب أفضل حراس الدوري الممتاز هذا الموسم بإجمالي نسبة تصديات 73% بعد أن نجح في التصدي لـ 82 تسديدة من أصل 113.

على جانب أخر يستعرض دوت الخليج أرقام الثلاثي الكبار مع الفراعنة قبل أولمبياد طوكيو 2021، والذي يشهد تاريخ حافل للاعب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي.

ماذا قدم الثلاثي الكبار مع الفراعنة قبل الأولمبياد ؟!

أحمد حجازي لعب : 5مباريات شارك : 270 دقيقة لم يسجل ولم يصنع محمود الونش لعب :4 مباريات شارك : 180 دقيقة سجل : هدف وحيد محمد الشناوي لعب : 6 مباريات شارك : 316 دقيقة كلين شيت : 2 كلين شيت

عقد أحمد حجازي مع الاتحاد

انضم الدولي المصري أحمد حجازي قلب دفاع المنتخب الوطني الأول، والفريق الإنجليزي ويست برومتش ألبيون، إلى فريق اتحاد جدة السعودي في الـ 25 من أكتوبر من عام 2020، بعقد إعارة من الفريق الإنجليزي لمدة عام كامل، ونص العقد على أحقيت النادي السعودي في شراء اللاعب بعد إنتهاء عقد الإعارة، وذلك بناء على الموافقة منه.

أرقام احمد حجازي مع الاتحاد

شارك أحمد حجازي مع الاتحاد السعودي في هذا العام، في 30 مباراة في مختلف البطولات، ليشارك في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في مبارتين فقط، إستطاع أن يسجل من خلالها هدف وحيد.

وشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مبارتين فقط، ولم يستطيع أن يسجل فيهما، ولكن تلقى خلالهما بطاقتي صفراء.

وشارك في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في 26 مباراة، سجل من خلالها هدفين فقط، وتلقى ثلاث بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء.