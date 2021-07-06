/639206/عمرو-درويش-القانون-الخاص-بالتصالح-يحتاج-الى-تعديل-تشريعي-ويجب-التعاون-لاصداره-سريعا

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إنه يجب الانتهاء من جميع المشاكل بملف التصالح وعلى الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس بإصدار قانون تشريعي يقضي على هذا الملف نهائي، وأشار الى المشاكل التي يعاني منها المواطنيين والموظفين على أرض الواقع، خاصة لان هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب عمرو درويش بشأن فانون التصالح على مخلفات البناء خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية

آثار تطبيق قانون التصالح على مخلفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية .

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

وأوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب ن عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، انه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لاصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها لان هناك شلل في الاقتصاد المصري، و المواطن المصري لا يستطيع الانتظار لعدة شهور قادمة حتى يتم انتهاء المشكلة ، مؤكدا على ان جميع الجهات التنفيذية تعلم جيدا ان القانون الخاص بالتصالح يحتاج الى تعديل تشريعي، داعيا الوزارت المعنية بعقد اجتماعات سريعة مع المجلس لاصدار هذا التشريع سريعا.