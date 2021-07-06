/639209/رئيس-رابطة-الليجا-يسخر-من-جوارديولا-بسبب-ميسي-تفاصيل

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، على تصريحات جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بشأن سياسته التي يراها "بيب" تمثل عائقا لبرشلونة في تمديد عقد قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويرصد دوت الخليج تصريحات خافيير تبياس رئي الرابطة الإسبانية، وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وبرشلونة السابق.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "خافيير تيباس يعرف كل شيء أكثر من أي شخصٍ آخر، دعوه يتعلم وربما سيكون لدى برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا المزيد من الموارد ليستثمروا بالشكل المطلوب".

تصريحات تبياس

من جانبه، رد تيباس على جوارديولا عبر حسابه على تويتر وقال: "بيب من البريميرليج، أنا أتعلم كل يوم، سيكون من الجيد لك أن تتعلم القليل من الاقتصاد الكلي لكرة القدم وتأثيرات أندية الدول على تضخم الأجور، الديموغرافيا، حقوق البث، الصين، حينها سنحصل على تبرئة من المحكمة الرياضية الدولية".

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الشهر الماضي. ورغم الاتفاق بين اللاعب والنادي على التجديد، إلا أن خافيير تيباس صرح مؤخرًا بأنه لن يسمح لبرشلونة، بتجاوز الحدود المفروضة على الرواتب في الليجا، من أجل التجديد لميسي.

أصدقاء ميسي يرفضون المساعدة

وفي وقت سابق أكد تقرير لمحطة "كادينا كوب" الإذاعية الكتالونية، والذي أشار إلى أن "أسماء بارزة" من لاعبي برشلونة رفضوا فكرة تخفيض رواتبهم، من أجل تمويل عقد ميسي الجديد، لمواصلة مشواره مع الفريق الكتلوني.

وذكر التقرير أن النادي يحتاج لتقليص فاتورة الرواتب بمقدار 200 مليون يورو، كي يستطيع الإبقاء على ميسي في "كامب نو"ن لفترة اطول مع النادي.

وتختتم البطولة القارية بعد أسبوع من اليوم، ويطمح فيها ميسي لتحقيق لقبه الدولي الأول مع "راقصي التانغو".

رحيل ثنائي برشلونة

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن إداراة فريق برشلونة برئاسة خوان لابورتا رئيس مجلس إداراة الفريق، قررت التخلي عن ثنائي الفريق الفريق صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش مجانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل توفير رواتبهم للمساهمة في تجميع القيمة المالية للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.