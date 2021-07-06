/639214/نادر-شوقي-يكشف-الموقف-النهائي-لإعتزال-الحاوي-واقتراب-مصطفى-محمد-من-البريميرليج

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن مفاجأة بشأن انتقال محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأحد الأندية خلال فترة الإنتقالات المقبلة بعد أن تعافى اللاعب من الإصابة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال نادر شوقي خلال تصريحات تلفزيونية: " محمد محمود لاعب ذكي ومهاري من الدرجة الأولى لكن الإصابة بالرباط الصليبي هي ابتلاء من الله للاعب".

نادرشوقي يكشف موقف وليد سليمان مع الأهلي

وتابع: " هناك عرض من أحد الأندية الذي طلب التعاقد مع محمد محمود من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى لو على سبيل الإعارة".

وواصل: " اللاعب رفض الرحيل عن النادي الأهلي حتى لو على سبيل الإعارة ، ومتمسك بالتواجد مع المارد الأحمر".

وأستكمل: " محمد محمود يريد إثبات ذاته مع القلعة الحمراء ، وأنه صفقة رابحة مع المارد الأحمر، وهذا السبب وراء رفض اللاعب العروض الخارجية".

نادر شوقي : محمد محمود مستمر مع النادي الأهلي

وزاد: " اللاعب أبلغني أن تلك الفترة ستكون هي البداية مع النادي الأهلي ، ويأمل في انطلاقة جديدة مع القلعة الحمراء ، ولم أقلق على اللاعب رغم الإصابة مرتين في الرباط الصليبي".

وعن مستقبل وليد سليمان قال شوقي : " وليد سليمان أمامه فرصة اللعب في كأس العالم مرة أخري ، في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز ، فلماذا يعتزل في الوقت الحالي".

وأكمل نادر شوقي "وليد يلعب بشكل جيد ويؤدي حينما يشارك وخطته هي الاستمرار الموسم المقبل في الملاعب ولن يقرر الإعتزال بعدفي ظل تواجده في نادي يتوج بالبطولات ويريد زيادة عددها في سيرته الذاتية"

هل يعتزل وليد سليمان مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل؟

وعن مصطفى محمد مع جالاتا سراي: " مصطفى محمد سيتألق في الدوري التركي الموسم المقبل ، ومن ثم سينتقل للدوري الإنجليزي وهو ملائم لأسلوب اللاعب".