/639216/تكريم-النائب-حسانين-توفيق-ضمن-إنجازات-مجلس-الشيوخ-بدور-الانعقاد-الأول

لاختياره شخصية العام 2020 للريادة في تكنولوجيا المعلومات

تضمنت إنجازات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عد الوهاب عبد الرازق لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول الذي تم رفع أعماله اليوم الثلاثاء، تكريم النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، بعد اختياره شخصية العام 2020 للريادة في تكنولوجيا المعلومات.

وكانت هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى نهاية ديسمبر 2020 قامت بتكريم عضو المجلس النائب حسانين توفيق بمناسبة حصوله على شخصية عام ٢٠٢٠ على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA الدولية.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن فض دور الانعقاد عملا بما نصت عليه اللائحة في مادتها 158، والتي تشترط ألا يتم فض دور الانعقاد قبل إقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.