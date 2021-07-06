الجامعة المصرية اليابانية: تصنيع جهاز PCR بمكونات محلية لتشخيص كورونا

جدة - نرمين السيد - ويعتمد الجهاز على وجود الحمض النووى للفيروس فى جسم الإنسان المصاب وعدم وجوده فى الشخص السليم، فضلا عن استخدامه فى تشخيص الإصابة البكترية أو أى فيروس آخر.
وقال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن الجهاز تم تصنيعه بمكونات من السوق المصرى، مشيرا إلى أن سعره المقترح يقدر بـ 10 آلاف جنيه فقط مقارنة بالجهاز المستورد الذى يتراوح سعره بين 80 إلى100 ألف جنيه.
وأضاف الجوهرى، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز يتميز أنه سريع جدا بالمقارنة بالمستورد إذ يمكن ينهى التحليل فى أقل من ثلثى الوقت، بالإضافة إلى عمل الـ "بى سى آر" على وحدة التسخين مباشرة بدلا من وضع الأنابيب فى بلوك التسخين.
وبدوره، أشار الدكتور أحمد رشاد، رئيس الفريق البحثى، إلى أن الفريق البحثى المشارك معه يتكون من "د. أحمد لطفى ود. أحمد أبو السعود ود.هشام محمد ود. جمال عبد الناصر" بالإضافة إلى الشريك الصناعى.
وأوضح أن المرحلة القادمة فى تطوير هذا الجهاز ستضيف إليه عدد من المميزات الجديدة.
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