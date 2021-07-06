محافظ المنيا يتابع انطلاق حملة رفع الوعى بقرى مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - التقى أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بوفد وزارة التضامن الاجتماعى، برئاسة الدكتورة مارى كنعان، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتسويق الاجتماعى والتطوير المؤسسى، وذلك لبحث الإجراءات المتعلقة بانطلاق حملة رفع وعى المجتمعات المستهدفة بالقضايا والظواهر، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تشكل تلك القضايا خطرًا على الاستقرار الأسرى والسلم المجتمعى، وتستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.





جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ودينا هلال مدير عام الشركة المنفذة للحملات. استعرض المحافظ، فعاليات وأهداف الحملة والتى سيتم إطلاقها فى 4 محافظات هى "المنيا – أسيوط - سوهاج – بنى سويف"، وتستهدف المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيتم إقامة قوافل توعوية وخدمية تجوب القرى لمدة 10 أيام، للفئات المستهدفة بالعديد من مراكز الشباب بهدف تقديم الخدمات والتوعية للمستفيدين فى مجالات "تمكين المرأة اقتصاديا والزواج المبكر والصحة الإنجابية والحضانات والطفولة المبكرة". وأكد أهمية التنسيق مع مديرية الصحة وفرع المجلس القومى للمرأة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق وإنجاز الأهداف المرجوة من الحملات، لافتا إلى أنه يتابع عن قرب جميع الجهود المبذولة فى هذا الصدد بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأوضح أنه يجرى تقديم جميع أوجه الدعم لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال 4 برامج وهى مبادرة مشروعك وصندوق بناء وتنمية القرية وجهاز شباب الخريجين وجهاز تنمية المشروعات، وتعمل جميعها على توفير مشروعات صغيرو ومتوسطة للمرأة المعيلة ودعمها اقتصاديا لزيادة دخل الاسر وتوفير فرص عمل داخل نطاق القرية نفسها. وأشارت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلى الجمعيات فى مراكز وقرى حياة كريمة والتى تعمل فى المحاور الأربعة بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة بمديريتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، وسيجرى اختيار أماكن لعقد الندوات التوعوية بالقرى على مدار 10 أيام فى مجالات مكافحة الزواج المبكر وإلحاق الأطفال بالحضانات، والتنسيق لاختيار أماكن التدريب على المهارات الحياتية وبناء قدرات الجمعيات والتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والتدريب على ريادة الأعمال.

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