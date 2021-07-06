شكرى يؤكد لمندوبى روسيا والصين موقف مصر الثابت للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى، على موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول⁧‫ سد النهضة، وعلى ضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية. يأتى استمرارًا للقاءات وزير الخارجية المُكثفة خلال تواجده فى نيويورك.

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