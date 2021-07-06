البابا تواضروس ينعى كاهنا شابا من إيبارشية شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - وقدم قداسة البابا، خالص العزاء إلى الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القس إغناطيوس فرج الله، مضيفًا: "نلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة"، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
وتوفى القس إغناطيوس فرج الله كاهن كنيسة الشهيدين مار مينا وأبى سيفين فى منطى، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر تجاوز 41 سنة قضى منها أقل من 3 سنوات فى خدمة الكهنوت.
وولد الأب الراحل يوم 17 مايو 1980، وسيم كاهنًا فى 6 أكتوبر 2018.
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