محمد فايز: مصر نجحت فى تحويل قضية سد النهضة لرأى عام عالمى

جدة - نرمين السيد - قال محمد فايز، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن إثيوبيا تخالف فى كافة قراراتها المتعلقة بأزمة سد النهضة، القانون الدولى، والأعراف المتفق عليها بشأن توزيع مياه الأنهار.





وأضاف فايز فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تخالف أيضًا الأدبيات المتعلقة بتنظيم مياه الأنهار، وتسعى إلى بناء سابقة مغايرة لكافة التقاليد، الأمر الذى يحتم على المجتمع الدولى التدخل بحسم لوقف تلك الكارثة. وأشار إلى أن مصر لجأت إلى المجتمع الدولى بعد مفاوضات استمرتت لـ 10 سنوات، ولم تنتهى لنتائج مرضية، بسبب تعنت إثيوبيا. وأكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مصر حولت القضية لرأى عام دولى، وهو أمر جيد يحسب للدبلوماسية المصرية، وننتظر أن يتخذ مجلس الأمن القرار الذى من شأنه الحفاظ على مصالح دولتى المصب.

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