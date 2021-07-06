صور.. إنجاز 90% من تطوير العصافرة فى الإسكندرية بتكلفة 244 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إن أعمال تطوير منطقة العصافرة قلبى شملت رصف ما يقرب من 500 شارع بطول 51 ألف و543 مترا، بتكلفة تقدر بـ 93 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاء الإنارة العامة بجميع شوارع المنطقة بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، منوها أنه جرى تركيب 1.903 أذرع إنارة، و160 عامودا، و2.088 كشافا.

وأضاف الشريف أنه تم إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بطول 34.100 متر بأقطار مختلفة لخدمة أهالى المنطقة بالكامل، بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمنطقة بلغت 50٪ ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء منها بتكلفة 60 مليون جنيه.

ووجه الشريف، الدكتورة ميرفت أحمد، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مشروعات الصرف الصحى بالمنطقة خلال 3 أشهر.

كانت محافظة الإسكندرية وقعت برتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير 7 مناطق عشوائية بإجمالى تكلفة 811 مليون جنيه، تخدم نحو 2 مليون مواطن.