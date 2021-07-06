فيديو.. عماد حسين: الجانب الإثيوبى لا يريد اتفاقًا فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأوضح عماد الدين حسين، فى مداخلة مع "غرفة الأخبار" على قناة extra news، أن إثيوبيا قررت التصرف بشكل أحادى فى الملء الأول العام الماضى، مضيفًا أنها فعلت ذات الأمر حاليًا بالملء الثانى.
وأفاد رئيس تحرير الشروق بأن الجانب الإثيوبى لا يريد اتفاقًا فى ملف سد النهضة ولا تبحث عن سلامًا فى المنطقة، مؤكدًا أن أديس أبابا اشترت الوقت وخدعت القاهرة كثيرًا بالمراوغة.
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