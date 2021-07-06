كرم جبر يعلن إطلاق مبادرة” 30 يونيو والجمهورية الجديدة”

أعلن الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إطلاق مبادرة تحت عنوان :" 30 يونيو والجمهورية الجديدة"، تستمر لمدة عام بحيث يعقد مؤتمر شهرى فى السبت الأول من كل شهر ، مضيفا أنه عندما خرح الشعب المصري بكل طوائفه في 30 يونيو، فقد خرج ليخلص البلاد من الإخوان، وكان يهدف أيضا إلى التطلع للمستقبل وأن يسترجع امجاد الوطن.

وأضاف كرم جبر: "كان الناس يبحثون عن المنقذ، وشاءت الأقدار أن يكون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو المنقذ، واتحدت إرادة الشعب مع الرئيس في استعادة الوطن، كنا ننام على أصوات الخوف ونستيقظ على الدم، وكان يحكمنا جماعة تعلو بالوقوف فوق الدماء وليس ببناء الخير، وقد أرادت استباحة دم المصريين والتفريط في التراب الوطني وتسببت في العديد من الأزمات، ولو استمرت لاستحال توفير الخبز للشعب".

وتابع كرم جبر: "لم يكن الخروج لخلع الجماعة فقط ولكن لاستعادة الدولة الوطنية القوية وحماية شعبها، وكذلك لتفويض الرئيس في أن يبني الدولة الحديثة، تحيا مصر تعني البناء وليس الهدم، ومصر الجديدة تخلق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية".

وبدأت منذ قليل، الورشة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان: "30 يونيو والجمهورية الجديدة"، بحضور وزراء التخطيط والأوقاف والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وكبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، نظم من قبل جلسة حوارية مفتوحة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.

وتحدث السيد القصير وزير الزراعة، حول استراتيجيات وزارة الزراعة، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.