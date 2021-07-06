محافظ الدقهلية يستقبل وفد «شباب النواب».. ورؤساء الأندية يثيرون أزمة حق الإنتفاع وتبعية أراضى مراكز الشباب

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/639220/محافظ-الدقهلية-يستقبل-وفد-شباب-النواب-وروساء-الاندية-يثيرون-ازمة-حق-الانتفاع-وتبعية-اراضى-مراكز-الشباب
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذى يزور محافظة الدقهلية اليوم في إطار زيارته البرلمانية لمحافظتى الشرقية والدقهلية التي بدأت أمس الإثنين وتستمر لمدة ٣ أيام.
دوت الخليج يرصد استقبال محافظ الشرقية لوفد لجنة الشباب بالبرلمان اليوم
مراكز الشباب بالدقهلية
ورحب محافظ الدقهلية، ونائب المحافظ الدكتور هيثم الشيخ بالوفد البرلماني، وأعرب المحافظ عن سعادته بزيارتهم للمحافظة لتفقد أوضاع مراكز الشباب والأندية، مؤكدا أنها ستمثل إضافة للمحافظة في كل ما يتعلق بالشباب والرياضة.
ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، الشكر للمحافظ على استقباله للوفد البرلماني، مشيرا إلى أهمية تلك الزيارات التي تقوم بها اللجنة، لتفقد الأوضاع.
حل مشاكل مراكز الشباب بالدقهلية
وشدد على أن الزيارة ليست زيارة شكلية أو بروتوكولية، وانما تأتى بناء على طلبات احاطة مقدمة من النواب، ونسعى للخروج منها بحلول جذرية للمشكلات، متابعا:« ان حل المشكلات يكون سهل جدا في ظل التعاون بين البرلمان والتنفيذيين».
وأضاف، محافظة الدقهلية ستكون نموذج لحل المشكلات من خلال العلاقة الجيدة بين البرلمان والسلطة التنفيذية بها.
الزيارات الميدانية
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لم يبخل بجهد في إنجاح مهمة الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة، وهو الأمر الذي يستحق الشكر عليه، حيث دائما يمد يد التعاون مع اللجنة.
حق الانتفاع لمراكز الشباب والاندية
وشهد اللقاء استعراض عدد من نواب الدقهلية، للمشكلات التي تواجه الأندية بالمحافظة، حيث قال النائب طارق عبد الهادى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادى جزيرة الورد، أن محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية، وان بها عدد كبير مراكز شباب وأندية ، وأنها متميزة في مجال الرياضة، مضيفا لدينا مشكلة كبيرة تواجه الأندية بالدقهلية، وهى مشكلة حق الإنتفاع لمراكز الشباب والاندية، مطالبا بحل تلك الأزمة في قانون الرياضة.
نادي جزيرة الورد
وأوضح النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، في كلمته، ان نادى جزيرة الورد ونادى الحوار، يعانون من مشكلات مع كل من وزارة الزراعة ووزارة الرى، بسبب حق الانتفاع، حيث تطالب الوزارتين ، الأندية بمبالغ طائلة تصل الى ١٢٥ مليون جنيه على نادى الحوار وبأثر رجعى، متابعا، "بهذا الوضع هنقفل النواحى دى"
ومن جانبه عقب المحافظ د أيمن مختار، بأن ذلك الموضوع هام جدا، مؤكدا ضرورة ان تكون الأراضى المقامة عليها الأندية ومراكز الشباب، تابعة لوزارة الشباب والرياضة أو المحافظة التابعة لها .
وأضاف محافظ الدقهلية ، ان تلك المبالغ المطلوب تسديدها من الأندية، ستؤدى الى إفلاس الأندية حال سدادها.
وتابع، سبق واقترحت تقسيط تلك المبالغ وجدولتها ولكن هناك محاضر ضد رؤساء الأندية، مطالبا بسرعة حل تلك الأزمة، لاسيما وأن هناك محاضر محررة ضد مسئولي الأندية.
نادي الحور
وايده في ذلك النائب وحيد فودة، عضو مجلس النواب، مشيرا الى ان رئيس مجلس إدارة نادى الحوار يتم مقاضاته حاليا بسبب تلك المحاضر المحررة ضده من جانب وزارتى الزراعة والرى، بسبب حق الانتفاع، موضحا ان نادى الحوار مطالب بسداد ٤٥ مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم جدا.
القيمة المضافة
وعاد النائب طارق عبد الهادى، لاستكمال كلمته، مشيرا الى أزمة تطبيق القيمة المُضافة على اشتراكات الأندية، بقيمة ١٤ في المائة، متسائلا، على أساس يتم تطبيق تلك الضريبة على اشتراكات جميع الأندية، مطالبا بإعادة النظر فيها.
قانون نقل ملكية واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب
وعقب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، ان اللجنة تسعى بالفعل لحل مثل هذه المشكلات، والتي يعانى منها عدد كبير من الأندية، وبالفعل تقدمنا بمقترح سيتم طرحه على رئيس الحكومة، مشيرا الى ان الأندية لها هدف سامى كبير وهو رعاية الشباب، ونسعى للاتفاق مع الوزرات بأن تؤؤل الملكية للإندية، بالاستبدال، وتخفيف العبء بحق الانتفاع، كما ان لدينا الأن مشروع قانون خاص بالإستبدال، سيتم عرضه للمناقشة الفترة المقبلة.
وأكد النائب أسامة عبد العاطى، أهمية الزيارة في تفقد الأوضاع على أرض الواقع، للعمل على حلها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين، مشيرا الى إهتمام محافظ الدقهلية بتلك القضايا الشبابية، الا ان الأمر يحتاج مزيدا من الدعم لصالح شباب مصر. وأيده في ذلك النائب درويش مرعى، عضو لجنة الشباب والرياضة، مشيرا الى حرصه على التواجد في زيارات اللجنة بالمحافظات، نظرا لأهميتها في رؤية الأوضاع بشكل حقيقى، وتقريب وجهات النظر بيين الجهات الحكومية والتنسيق لسرعة حل أي مشكلة في ذلك القطاع الهام.
وانتقد النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، دمج بعض مراكز الشباب مع أخرى بسبب عدم وجود ملاعب بها، موضحا ان مراكز الشباب ليست ملعب فقط وانما هناك أنشطة أخرى.
وقال أيضاً، مراكز الشباب المقامة علي اراضى ليست ملك للشباب والرياضة، تمثل أزمة كبيرة لتلك المراكز.
وعقب محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بأنه سيصدر قرار بتخصيص جميع الاراضى المقام عليها مراكز الشباب لوزارة الشباب والرياضة.
وفى نهاية اللقاء، تبادل كل من أعضاء الوفد البرلماني ونواب الدقهلية ومحافظ الدقهلية ونائب المحافظ ، دروع التكريم، والتقاط الصور التذكارية.
ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .
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