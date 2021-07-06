/639223/نسرين-أمين-تنضم-لقائمة-أبطال-فيلم-إكس-لأحمد-حلمي

تعاقدت الفنانة المصرين نسرين أمين بشكل رسمي على بطولة فيلم «إكس» للنجم أحمد حلمي، والمقرر إطلاق تصويره قريبًا، ومن المتوقع أن يلاقي قبول وإعجاب محبي ومتابعي أبطال العمل.

دوت الخليج يرصد انضمام الفنانة نسرين أمين لمسلسل «إكس» للنجم أحمد حلمي.

نسرين أمين تقدم البطولة النسائية أمام أحمد حلمي في إكس

تقدم أمين البطولة النسائية أمام حلمي وإلى جانب الفنانة روبي، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع البطلة الثالثة قريبًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

و غابت الفنانة نسرين أمين عن الدراما الرمضانية المنصرمة، رغم حرصها الشديد على المشاركة في السباق الرمضاني كل عام، وكانت تحقق نجاحات كبيرة بأدوارها المختلفة، وكان آخر أعمالها الدرامية في رمضان 2020 بمشاركتها في مسلسل« لما كنا صغيرين»، مع الفنانة ريهام حجاج بشخصية "نهى".

سبب اعتذار نسرين أمين عن مسلسل لحم غزال رمضان 2021

وكشفت الفنانة نسرين أمين عن سبب غيابها للمشاركة في سباق رمضان المنصرم، حيث صرحت بأنها لم تجد السيناريو المناسب لتشارك به في السباق الرمضاني، مؤكدة أنها تتريث في اختيار أدوارها نظرًا لحرصها الشديد على اختيار أعمالها الفنية.

وأضافت نسرين خلال استضافتها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة أنها عرض عليها المشاركة في مسلسل «لحم غزال» الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، ولكنها اعتذرت عنه حيث وجدت أن الدور المعروض عليها شبيه بأدوار قدمتها من فترة قريبة، مؤكدة أنها كانت تتمنى العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق بشدة ولكنها لم تستطيع تكرار أدوارها، بالإضافة إلى أن العمل تم تصويره في عاصمة لبنان بيروت ونظرًا لظروف فيروس كورونا فتم ظل التجوال هناك وهو سبب من أسباب اعتذارها عن العمل أيضًا.

أحمد حلمي يخوض تجربة جديدة في مسلسله النجيب

بينما يخوض أحمد حلمي تجربة الدراما لأول مرة في مشواره الفني من خلال مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «النجيب»، ويجسد من خلاله شخصية الأديب الكبير نجيب محفوظ.