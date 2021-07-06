/639226/إبراهيم-نظير-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-إنشاء-مجمع-مدارس-تجريبية-للقضاء-على-الكثافة-الطلابية

تقدم النائب ابراهيم نظير بطلب إحاطة إلى السيد وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة إنشاء مجمع مدارس تجريبية بقطعة أرض " أملاك دولة " للقضاء على إرتفاع الكثافة الطلابية فى الفصول وكذلك لإقامة منشآت خدمية أخرى لخدمة الأهالى، نظرا لانه لا يوجد بالمدينة قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة غير هذه القطعة، والتى تقع داخل الحيز العمرانى ومحاطة بالمباني السكنية من جميع الجهات، وتابعة للإرشاد الزراعى وغير مستغلة.

وأوضح النائب أنه سبق وأن تقدم بإقتراح خلال الفصل التشريعى السابق وتمت الموافقة عليه ولم تتخذ أية إجراءات فعلية بشأن ما انتهت إليه اللجنة من توصيات، ونظرًا لكثرة الشكاوى الواردة من المواطنين لتكدس الطلاب في الفصول بمختلف المدارس الموجودة بالمركز، وحاجة أهالي الدائرة الماسة إلى بناء مدارس جديدة، وإقانة منشآت خدمية أخرى أعاد التقدم بطلب إحاطة وطلب إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية تمهيدا لمناقشته.

وانتهي منذ قليل إجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية وذلك لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من خمسين نائباً، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.