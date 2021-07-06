صور- بحضور 4 وزراء.. انطلاق ندوة 30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، والتى تعقد تحت عنوان "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.





حضر الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وكبار الإعلاميين والصحفيين. ومن المقرر أن تناقش الندوة أسباب حدوث ثورة 30 يونيو المجيدة وكذلك ملامح الجمهورية الجديدة.

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