فيديو.. بسيونى: الملء الثانى لسد النهضة يؤكد سوء نية إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، نائب رئيس تحرير موقع "دوت الخليج"، إن مصر تحاول إثبات حسن نيتها فى قضية سد النهضة، وأن القاهرة التزمت بالاتفاقيات السابقة، وتحدثت مع الجانب الإثيوبى عن ضرورة وجود اتفاق ملزم قبل الملء الثانى لسد النهضة، مؤكدا أن مصر ليس لديها أى مشكلة فى عملية التنمية بإفريقيا.





وأضاف بسيونى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج هذا الصباح المذاع على قناة "اكستر نيوز"، أن الملء الثانى لسد النهضة يمثل خطرا شديدا على حياة المصريين والسودانيين، ويؤكد استمرار أديس أبابا فى العمل بسوء نية تجاه الحقوق المصرية والسودانية. وأشار بسيونى، إلى أن النظام الإثيوبى ارتكب خروقات شديدة فى الانتخابات الأخيرة، ويحاول التغطية عليها، مؤكدا أن ما تقوم به إثيوبيا من تهديد حياة المصريين لا يدخل ضمن حقها فى التنمية، وكان من الأفضل لها أن تتعاون مع مصر التى عرضت عليه إمدادها بالكهرباء.

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