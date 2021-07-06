رئيس الوزراء يتابع مشروعات «حياة كريمة» فى أسوان

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى محافظة أسوان، قادماً من الأقصر، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكان فى استقباله أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة للوقوف على سير العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن زيارة محافظة أسوان اليوم تستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات، التى ستسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين فى مختلف القطاعات، لافتا إلى التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتوفير مختلف أوجه الدعم للارتقاء بمستوى تلك الخدمات، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدى جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه المشروعات، وهو ما شهدناه خلال استعراض اصطفاف المعدات والآلات المشاركة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤخرا.

وتوجه رئيس الوزراء فى مستهل زيارته لمحافظة أسوان، إلى قرية الكاجوج، التابعة لمركز كوم امبو، إحدى القرى التى تشهد تنفيذ مشروعات لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستمعا إلى شرح من محافظ أسوان حول أعمال التطوير التى يشهدها مركز كوم امبو المدرج بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير الريف المصرى، إذ أشار إلى أن عدد الوحدات المحلية المستهدفة بمركز كوم امبو وصلت إلى 9 وحدات، تضم 17 قرية رئيسية، و102 عزبة ونجع وتابع، موضحا أن إجمالى عدد المستفيدين من المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى يصل إلى نحو 330 ألف نسمة تقريبا.

وعرض محافظ أسوان بيانا بعدد المشروعات الجارى تنفيذها فى مركز كوم امبو والوحدات المحلية المستهدفة به، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ أشار إلى أنه يتم تنفيذ 23 مشروعا فى مجال الصحة، و7 مشروعات بقطاع الصرف الصحى، و27 مشروعاً فى مجال التعليم، فيما يشهد قطاع الرى تنفيذ 10 مشروعات، إلى جانب تنفيذ 10 مشروعات أخرى فى قطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى إقامة 8 مجمعات خدمات حكومية فى 8 قرى.

ونوه أشرف عطية بمشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مراكز "كوم امبو، ونصر النوبة، وادفو"، موضحا أنها تتضمن إنشاء محطات مياه جديدة، بالإضافة إلى مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه والوصلات المنزلية، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه، فضلاً عن مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه قائمة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له متابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الكاجوج بتفقد كوبرى الكاجوج العلوي، الذى يتم تنفيذه من جانب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى التابعة لوزارة النقل، إذ استمع إلى شرح حول المشروع وأهميته لأهالى القرية من المهندس محمود العزازي، المدير التنفيذى للمشروع، الذى أشار إلى أنه يتم تنفيذ كوبرى مزلقان الكاجوج بقرية المضيق بطول 650 م، وعرض 19.20م، فى الاتجاهين ، لكل اتجاه 2 حارة مرورية، إلى جانب اعمال طرق سطحية بطول 3.415 م، وبعرض 7.5 م، وذلك لتحويل تقاطع مزلقان السكة الحديد مع الطريق الزراعى الشرقى "أسوان - إدفو" إلى تقاطع حر، بالإضافة إلى طريق خدمة لقرية المضيق وقرية الكاجوج، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 210 ملايين جنيه، حيث سيعمل الكوبرى على نقل السيارات فوق خط السكة الحديد ليكون بديلا عن مزلقان القطارات بالمنطقة، بما يحقق السيولة المرورية ومنع الازدحام ويحد من حوادث الطرق.

وفى هذا الصدد، طالب رئيس الوزراء بالعمل على اختصار التوقيتات الزمنية لتنفيذ المشروع، وذلك سعيا لدخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن، لما يمثله هذا الكوبرى من أهمية لخدمة اهالى القرية، نظرا لتعطل الحركة مع توقف المزلقان لمرور القطارات والحرص على سلامة المواطنين.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة الصرف الصحى بقرية الكاجوج، بطاقة 3 آلاف م3/يوم، كمرحلة أولى، تم إقامتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتخدم 3 قرى كبرى هى "الشبيكة، وسلوى قبلى، والكاجوج"، وشهد رئيس الوزراء إعطاء إشارة البدء لتشغيل المحطة التى على مساحة 500 م2، بتكلفة تقدر بنحو 617 مليون جنيه، وتتضمن شبكة الانحدار بإجمالى أطوال نحو 29 كم.