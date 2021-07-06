جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، نائب رئيس تحرير موقع "دوت الخليج"، إن الالتزام الدبلوماسى المصرى فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، والتوقيع على إعلان المبادئ، دليلان على حسن نية مصر للتعامل مع هذه القضية، وأن مصر ليست ضد أى عملية تنمية.





وأضاف بسيونى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج هذا الصباح المذاع على قناة "اكستر نيوز"، أن الصبر الاستراتيجى المصرى وتحمل الاستفزازات الإثيوبية كان أوسع مما يتخيل الجميع، مؤكدا أن مصر تسعى منذ اليوم الأول إلى العودة إلى إفريقيا من باب التنمية ودعم حقوق الإنسان الإفريقى وحمايته، حيث قدمت مصر دعما كبيرا إلى عدد من الدول ولم يكن مشروطا بشئ. وأشار بسيونى، إلى أن مصر تحافظ على حياة الإنسان الإفريقى، والتزمت بالدبلوماسية إلى أقصى مدى، وهذا لا يعنى أن مصر فقدت أوراقها، بل لديها خططا كثيرة للتعامل مع أزمة سد النهضة، وتوجهها إلى مجلس الأمن دليل على أنها تريد الحل السلمى، ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام ملء السد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. بسيونى: مصر لديها خططًا للتعامل مع سد النهضة ولن تقف مكتوفة الأيدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.