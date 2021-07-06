مصر تعرب عن خالص التعازي لروسيا الاتحادية في حادث تحطم طائرة ركاب...

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 6 يوليو 2021، عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة روسيا الاتحادية الصديقة في حادث تحطم طائرة ركاب في إقليم "كامتشاتكا" بشرق روسيا، مما أسفر عن وفاة جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة.

وتؤكد مصر على وقوفها وتضامنها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في هذا المُصاب الأليم، كما تتقدم مصر ببالغ التعازي لأسر الضحايا.