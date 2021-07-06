«سعدي - جوهر Media Hub» تدعو الشباب إلى المشاركة في الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة

أطلقت شركة سعدي - جوهر Media Hub دعوة لصناع الأفلام الروائية القصيرة ممن لديهم أفكار إبداعية، للمشاركة في الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة التي تطلقها الشركة بحثا عن أعمال إبداعية تفتح آفاقا جديدة في علاقة المشاهد العربي بفن الفيلم القصير. وقال بيان الشركة "يمكن لكتاب السيناريو والمخرجين من الشباب المشاركة عن طريق إرسال سيناريوهات الأفلام وسوف يتم تقييمها من قبل لجنة مختصة لاختيار الأفلام التي ستقوم الشركة بإنتاجها". وحدد البيان شروط المشاركة في: - مدة الفيلم لا تزيد عن 15 دقيقة. - ألا يكون الفيلم قد سبق وحصل على أي دعم إنتاجي أو جوائز أو شارك في ورش تطوير. - أن تكون حقوق الملكية الفكرية للأعمال المقدمة موثقة. - أن يكون المشارك مصري الجنسية وأن تدور أحداث الفيلم في مصر. - يسمح بالمشاركة بعمل واحد فقط لكل مشارك. خطوات المشاركة: - تُرسل السيناريوهات بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني مصحوبة بـ (Logline) ومعالجة درامية لا تزيد عن 200 كلمة. - يُرسل مع السيناريو البيانات الشخصية للسيناريست أو المخرج أو كليهما في حالة العمل المشترك (الاسم - السن - السيرة الذاتية - رقم الموبايل - الايميل) - آخر موعد لاستقبال المشاركات عبر البريد الإلكتروني : [email protected] يوم 10 أغسطس 2021. وقال البيان إنه سيتم الإعلان عن الأفلام التي اختيرت في شهر أكتوبر 2021 ليتم إنتاجها. ثم تنتقل إلى مرحلة التطوير والإنتاج والعرض وفقا لجدول زمني تضعه الشركة.

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