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يبحث مرضى ضمور العضلات عن تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج بعد تصريحات محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الذي كشف خلالها تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أمس الاثنين حيث أنه كشف تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج.

دوت الخليج

تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج

اجرى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد وكشف تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج، وقال هناك 15 مصاب حالي بمرض ضمور العضلات في جمهورية مصر العربية يحتاجون للحصول على الحقنة الخاصة لعلاج مرض ضمور العضلات وهذا ضمن تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج.

علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة حديثه حديثه عن تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على اتخاذ قرارا بتولي الدولة مسؤولية توفير دواء مصابي ضمور العضلات وذلك من خلال علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج.

علاج حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج

وقال تاج الدين أن تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج هو أن الدولة قامت بعمل مفاوضات مع الشركة المنتجة للدواء وذلك للوصول إلى أفضل سعر للحقنة التي تعالج ضمور العضلات تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج.

علاج ضمور العضلات

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين أثناء حديثه عن تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج أنه لابد من أن يكون عمر المريض أقل من عامين للحصول على هذه الحقنة.

من المستفدين من علاج ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج

واختتم حديثه عن تفاصيل علاج أولى حالات ضمور العضلات من صندوق دوت الخليج أن الحالات المصابة بضمور العضلات الاخرى والتي يتجاوز عمرها العامين تحتاج لنظم علاجية أخرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الشفاء من ضمور العضلات للأطفال على الحقنة الخاصة بالعلاج قبل بلوغهم سن العامين.