/639235/وفاة-الفنان-التشكيلي-عبد-العال-حسن-بعد-صراع-مع-المرض

رحل عن عالمنا اليوم واحد من أهم العلامات البارزة في الفن وهو الفنان التشكيلي عبد العال حسن عن عمر يناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية قوية استدعت نقله للمستشفى.

دوت الخليج يكشف تفاصيل وفاة عبدالعال حسن

جاء نبأ وفاة عبد العال حسن على لسان الكاتب وحيد الطويل، إذ كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "لفنان الكبير عبد العال صاحب اللوحات الشهيرة المميزة في ذمة الله.. خالص عزائي لصديقتي دينا توفيق وزينة وميدو وأدهم".

نبذة عن الفنان التشكيلي عبدالعال حسن

ولد عبدالعال حسن في 14 يناير 1944 ببورسعيد، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة القاهرة 1966، وأصبح عضو في العديد من النقابات منها: "نقابة الفنانين التشكيليين نقابة الصحفيين، وجماعة آتيليه القاهرة".

عمل عبد العال حسن رسامًا في عدد من الصحف منها «مجلة روزاليوسف، صباح الخير»، كما نظم حسن، مجموعة كبيرة من المعارض منها: معرض بقاعة إيوارث بالجامعة الأمريكية 1989، معرض «حلاوة بلدنا» بقاعة دروب بجاردن سيتى 1999، معرض بقاعة دروب بجاردن سيتى 2004.، معرض بعنوان «دانتيلا» بقاعة بيكاسو بالزمالك 2006 ، ومعرض «يسعد صباحك» بقاعة بيكاسو بالزمالك نوفمبر 2012 .

نظم معرض «مصريات» بجاليرى روشان للفنون بجدة بالسعودية 2010، معرض «رمضانيات» العاشر بأتيلية جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية مايو 2018، وغيرهما، كما قام برسم العديد من كتب ومجلات الأطفال بمصر والعالم العربى وأغلفة كتب كبرى دور النشر فى الوطن العربى.

قال عنه الدكتور خالد منتصر، فى مقال سابق: «عبدالعال واحد ممن شكّلوا وجدان جيلى وأجيال كثيرة بعدى، كنت أشترى مجلة صباح الخير بانتظام من أجل بورتريه عبدالعال الذى يزين غلافها ويرصع صفحاتها، وهو صاحب أجمل ريشة مجدت وخلدت المرأة المصرية».