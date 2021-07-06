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يخوض النادي الأهلي مواجهة مرتقبة مع المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.
تاريخ مواجهات عماد النحاس مع الأهلي
ويقود بيتسو موسيماني الإدارة الفنية للنادي الأهلي بينما يتولى عماد النحاس الإدارة الفنية لذئاب الجمل قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت.
تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي
ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات عماد النحاس مع الأهلي مع طنطا ـ خسر من الأهلي 2/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في موسم 2018 مع الرجاء المطروحي ـ خسر من الأهلي 4/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في موسم 2018 مع الشرقية
تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي مع الفرق المختلفة
ـ تعادل مع الأهلي 1/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في موسم 2017 مع أسوان. ـ خسر من الأهلي 2/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في موسم 2017.
ـ خسر من الأهلي 4/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الثاني موسم 2016
ـ خسر من الأهلي 3/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الأول موسم 2016
المقاولون العرب في الدوري
ـ خسر من الأهلي 3/2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الأول للموسم الجاري. ـ خسر من الأهلي 1/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي.
كشف حساب عماد النحاس أمام الأهلي في كافة البطولات
- خسر من الأهلي 2/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الأول من الموسم الماضي. ـ خسر من الأهلي 3/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الثاني موسم 2019. ـ فاز على الأهلي 1/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الأول بموسم 2019.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المواجهة السابقة برباعية دون رد.
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