/639237/إيرين-سعيد-تتقدم-بطلب-إحاطة-لوزيرة-الصحة بشأن-تزايد-أعداد-مرضي-القدم-السكري

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن تزايد أعداد المرضي الذين يعانون من مرض القدم السكري، وما يعانوه من مشاكل تؤدي إلى بتر القدم وزيادة نسبة المعاقين.

تزايد أعداد مرضي القدم السكري وأضافت عضو مجلس النواب، في طلبها، اليوم، أنه لا بد من الاهتمام بهؤلاء المرضى لتقليل تكلفة الدواء، وأيضاً للتخفيف من عدد المعاقين نتيجة بتر الأعضاء. وطالبت النائبة إيرين سعيد، بتوفير عيادة خاصة بمرضى القدم السكري في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.

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