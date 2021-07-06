/639238/زعيم-الاغلبية يهنئ-رئيس-مجلس-الشيوخ-بمناسبة-انتهاء-دور-الانعقاد-الأول

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بتحية شكر وتقدير إلى سيادة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة ختام دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج

زعيم الأغلبية: نعتز بما قدمه رئيس مجلس الشيوخ

وقال زعيم الأغلبية، في برقية تهنئة قدمها لمجلس الشيوخ: "نعتز بما قدمه رئيس مجلس الشيوخ من جهد وعطاء وحكمة بالغة، وحنكة سياسية عظيمة في إدارة الجلسات؛ وذلك في تجربة هي الأهم في تاريخ الحياة النيابية المصرية، والأصعب في ظل التحديات الراهنة المحيطة بوطننا".

كما أهنىء السادة الأعضاء، وهيئة حزب مستقبل وطن البرلمانية، على تعظيم دور مجلسهم في دعم القيادة السياسية وتحقيق تطلعات المصريين، وتمثيلهم خط دفاع جديد عن مقدرات الوطن ومؤسساته.

وتابع: "لقد قدم أعضاء مجلس الشيوخ دور انعقاد أول حيوي مليء بالتحدي والجهد، وإرساء قواعد الديمقراطية؛ فأنجزوا العديد من التشريعات الهامة، وأدوا دورهم على أكمل وجه، وانحازوا لنبض الشارع وكانوا على قدر ثقته".