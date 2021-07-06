بالصور.. بدء أعمال الصيانة باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة في الزمالك

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بدأت إدارة النادي في أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة ضمن حرص النادي على تجديد أرضية ملعب التدريب الأساسي في ظل تهالك الأرضية ، ويأتي هذا في ظل توقف الفريق الأول عن التدريبات لتوقف مواجهات الدوري الممتاز.

بدء أعمال الصيانة باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة في الزمالك

واستغل مسؤولو الزمالك فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

بداية أعمال الصيانة باستاد تدريبات الزمالك

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف حساب الزمالك في الدوري.. قبل 7 جولات من النهاية

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن 27 مباراة وتتبقى له 7 لقاءات.

وحصد الزمالك من هذه المباريات 61 نقطة، احتل بها المركز الأول، وذلك من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات ولم يخسر سوى مباراتين.. بينما أحرز لاعبوه 48 هدفا ودخلت مرماه 18 هدفا.

وفاز الزمالك في 18 مباراة هي كالتالي:

مباراتان على كل من: سموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والمقاصة “.. ومباراة واحدة على كل من: المقاولون والجونة والاتحاد وسيراميكا والإسماعيلي والإنتاج الحربي وأسوان والبنك الأهلي.

وتعادل الزمالك في 7 مباريات أمام كل من: أسوان ووادي دجلة والمقاولون وبيراميدز (مباراتان) والأهلي والجونة . بينما خسر الفريق مباراتي غزل المحلة والأهلي .

وتتبقى للفريق في بطولة الدوري مواجهة كل من: غزل المحلة والاتحاد والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي

عمرو أدهم يؤكد: الفيفا وفر للزمالك ٧٥٪ من إجمالي المبلغ في قضية باتشيكو

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و ٧٠٠ ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ ٣٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ( ما يعادل ٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك).

وأضاف أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و ٥٠٠ ألف يورو أي ٧٥% من المديونية ( ما يعادل ٢ مليون دولار تخفيض من إجمالي مديونية القضايا)

وأصبح المبلغ المطلوب ٤٥٠ ألف يورو فقط لباتشيكو منهم ٢٥٠ الف يورو مستحقات متاخرة، ومبلغ ٤٠ ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ ٨٠ الف يورو للاثنين المساعدين.