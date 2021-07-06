فرض عقوبة مالية عالية على ريال مدريد بسبب الضريبة المضافة.. تفاصيل

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كشفت المحكمة الوطنية الإسبانية العقوبات التي أقرتها مصلحة الضرائب في عامي 2017 و2018 ضد نادي ريال مدريد لعدم تطبيقه ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح عند خصم العمولات المدفوعة لوكلاء لاعبيه.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل العقوبات المفروضة على ريال مدريد، من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية، بسبب عدم تطبيق القيمة الماضفة بشكل صحيح.

وكانت هناك 5 أحكام متتالية بين 26 مايو إلى 2 يونيو الماضي، ومطالبة نادي ريال مدريد بدفع 3.266.037 يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة "El Pais" الإسبانية.

العقوبات المالية على ريال مدريد

وجاءت العقوبة الأولى الصادرة في 26 مايو، والتي سيتعين على ريال مدريد إعادة 1.97 مليون يورو لتسويات عامي 2011 و2014 الماليين.

والعقوبة الثانية بإلزام النادي الإسباني بدفع 477.215 يورو بعد رفض استئناف الملكي.

ونصت العقوبة الثالثة على تدعم الملف الضريبي بمبلغ 391.790 يورو، لتسويات ضريبة القيمة المضافة لعامي 2015 و 2016.

وجاءت العقوبة الرابعة الصادرة في 2 يونيو، بنفي مطالبة ريال مدريد بشهادة وزارة المالية بقيمة 200.100 يورو.

وتؤكد العقوبة الخامسة أيضًا ملف مصلحة الضرائب بمقابل 229.383 يورو.

ريال مدريد ينفى تعاملة مع وكلاء اللاعبين

وبحسب الصحفية الإسبانية، ينفي نادي ريال مدريد تمامًا تعامله مع وكلاء اللاعبين ودفع عمولات لهم من أجل إبرام الصفقات، وتدخلهم فقط من أجل التوسط لحسم تلك التعاقدات وتقريب وجهات النظر.

وتؤكد المحكمة الإسبانية أن نادي ريال مدريد بقيادة، فلورنتينو بيريز، لا يبدو وأنه يفحص كل صفقة يقوم بها مع مصلحة الضرائب بل وأنه لا يذكر قيمة العمولة التي يتحصل عليها الوكيل في العقود حتى لا تفرض عليه ضريبة في نهاية السنة المالية.

موعد كلاسيكو الأرض بلغة الأساطير

أعلن ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان عن إقامة مباراة ودية تجمع أساطير الناديين، في 20 يوليو الجاري، وتُقام في تل أبيب عاصمة فلسطين المُحتلة، ويشهد على اللقاء ملعب “بلوم فيلد” في مدينة يافا بالكيان الصهيوني.

وسيتواجد في هذه اللقاء، بحسب بيان الفريق الكتلوني، أكثر من لاعب من نجومه السابقين، وهم: رونالدينيو، ريفالدو، ديكو، جون أندون، جويكوتكسي، ميكيل سولير، جويليرمو أمور، جيزكا مينديتا، إلى جانب خافيير سافيولا.