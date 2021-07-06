باقات اورنج نت منزلي بالخطوات وبأسعار مغرية

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باقات اورنج نت منزلي اصبح العملاء يبحثون عنها بعد اشادة البعض بخدمة باقات اورنج نت منزلي Orange، حيث أن الانترنت المنزلي يحتاج إلى قوة في الشبكة وهذا ما يحدث مع orang ولهذا نقدم في هذا الموضوع تفاصيل باقات اورنج نت منزلي .

دوت الخليج

تفاصيل باقات اورنج نت منزلي باقة 120

تكلفة الاشتراك باقات اورنج نت منزلي باقة 120بدون ضريبة القيمة المضافة تصل سرعة الباقة الي 30 ميجا وسعة تحميل 140 جيجا دفع 5 جنيه كل شهر الى الراوتر VDSL التي توفر الباقة

تفاصيل باقات اورنج نت منزلي باقة 150

تكلفة الاشتراك باقات اورنج نت منزلي باقة 150بدون ضريبة القيمة المضافة تصل سرعة الباقة الي 30 ميجا وسعة تحميل 180 جيجا ولكن الباقة تخضع إلى عرض ضعف الباقة و تصل سرعة التحميل الى 360 جيجابايت دفع 5 جنيه كل شهر الى الراوتر VDSL التي توفر الباقة

تفاصيل باقات اورنج نت منزلي باقة 250

تكلفة الاشتراك باقات اورنج نت منزلي باقة 250 جنية بدون ضريبة القيمة تصل سرعة الباقة الي 30 ميجا وسعة تحميل 300 جيجا ولكن الباقة تخضع إلى عرض ضعف الباقة و تصل سرعة التحميل الى 600 جيجابايت دفع 5 جنيه كل شهر الى الراوتر VDSL التي توفر الباقة

تفاصيل باقات اورنج نت منزلي باقة 300

تكلفة الاشتراك باقات اورنج نت منزلي باقة 300 جنيه بدون ضريبة القيمة المضافة تصل سرعة الباقة الي 70 ميجا وسعة تحميل 250 جيجا ولكن الباقة تخضع إلى عرض ضعف الباقة و تصل سرعة التحميل الى 500 جيجابايت/ شهر دفع 5 جنيه كل شهر الى الراوتر VDSL التي توفر الباقة .

تفاصيل باقات اورنج نت منزلي باقة 400

تكلفة الاشتراك باقات اورنج نت منزلي باقة 400 جنيه بدون ضريبة القيمة المضافة تصل سرعة الباقة الي 30 ميجا وسعة تحميل 500 جيجا ولكن الباقة تخضع إلى عرض ضعف الباقة و تصل سرعة التحميل الى 1000 جيجابايت دفع 5 جنيه كل شهر الى الراوتر VDSL التي توفر الباقة

تفاصيل باقات اورنج نت منزلي باقة 700

تكلفة الاشتراك باقات اورنج نت منزلي باقة 700 جنيه بدون ضريبة القيمة المضافة و 798 جنية بال 14% ضريبة مضافة تصل سرعة الباقة الي 100 ميجا و سعة تحميل 600 جيجابايت ولكن الباقة تخضع إلى عرض ضعف الباقة و تصل سرعة التحميل الى 1200 جيجابايت/ شهر دفع 5 جنيه كل شهر الى الراوتر VDSL التي توفر الباقة

اشتراك باقات اورنج نت منزلي

يمكنكم الاشتراك في باقات اورنج نت منزلي من أورنج من خلال زيارة أقرب فرع من فروع أورانج Orange الاتصال علي رقم اورنج Dsl التالي 16333