فيديو - عالم أزهرى : ارتداء البوركينى جائز بشروط

وأوضح عزام خلال تقديم برنامجه "الحياة أخلاق" على قناة المحور الفضائية، أنه على المرأة أن ترتدى لباسًا يستر جسدها لا يصفه ولا يشفه فى البر أو البحر، ولا يظهر مفاتنها موضحًا بأن ما يسمى بالمايوه "البوركينى" أو أى زى للبحر غيره إذا كان لا يصف ولايشف مفاتن المرأة؛ وكانت بعيدة عن أعين الرجال فلا حرج فيه.
وجاءت إجابة الشيخ يسرى عزام ردًا على سؤال ورد للبرنامج من مشاهدة تسأل فيه عن الحكم الشرعى لارتداء المايوه البوركينى فى الفنادق والمنتجعات السياحية، مشددا فى الوقت نفسه على أن المايوه إذا أخل بتلك الشروط - سالفة الذكر - فلا يجوز ارتداؤه، وأنه إذا وافق الشروط فيجوز استعماله.
يذكر أن برنامج "الحياة أخلاق" يذاع على قناة المحور من السبت إلى الخميس فى الثانية ظهرًا، وتتضمن فقراته شرحًا وافيًا لأسماء الله الحسنى فى أولى فقراته، يليها بعد ذلك تأملات فى خلق من أخلاق الإسلام وصفة من صفات النبى ﷺ فى الفقرة الثانية، يعقبها الإجابة على بعض أسئلة مشاهدى البرنامج فى الفقرة الثالثة.
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