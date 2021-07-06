مكالمة فيديو مع والدة المجني عليه تقود الأمن لضبط لص كوبري الجامعة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول من مالكه أثناء إجراء مكالمة فيديو مع والدته. جاء ذلك عقب تداول حسابات على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" شكوى بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة هاتفه المحمول بمنطقة كوبرى الجامعة بالجيزة أثناء إجراء مكالمة بتقنية "فيديو كول" مع والدته.. حيث فوجىء بسير دراجة نارية عكس الإتجاه وقيام قائدها بسرقة هاتفه المحمول وتمكنت والدة المذكور من إلتقاط صورة للسارق خلال المكالمة. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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