تعيين فور التخرج.. مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا أحد بدائل الثانوية العامة

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن قبول دفعة جديدة في مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أحد بدائل الثانوية العامة، وبها العديد من المميزات، ومنها على سبيل المثال التدريب أثناء فترة الدراسة والتعيين فور التخرج، كما أن مدارس التكنولوجيا بشكل عام هي مدارس حكومية مجانية، ويبلغ عدد هذه المدارس نحو 21 مدرسة.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

وجاءت شروط القبول في بمدرسة الشعراوي 2021

أن يكون مجموع الشهادة الإعدادية لا يقل عن 230 درجة.

التقديم للبنات والبنبي من محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

عدم تجاوز عمر الطالب 18 سنة فس أكتوبر القادم 2021.

اجتياز الإختبارات التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي.

التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

مميزات مدرسة الشعراوي

كما أن مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية تحمل العديد من المميزات الهامة، والتي تجعل الإقبال عليها كثيفاً، ومن هذه المميزات ما يلي.

التخرج بشهادة مصرية مميزة وذات جودة عالية.

التدريب في مصانع الشريك الصناعي “شركات ومصانع العربي”.

التعيين فور التخرج.

حصول الطالب على مميزات ومكافآت مالية أثناء التدريب والدراسة.

عنوان مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ومدة الدراسة

محافظة القاهرة الجديد بجوار قسم القطامية.

مدة الدراسة 3 سنوات.

تخصصات المدرسة والمناهج الدراسية

تبريد وتكييف.

كهرباء.

شبكات متخصصة.

تجارة.

تشطيبات وصيانات معمارية.

والشريك الصناعي هو مجموعة شركات طلعت مصطفى.

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