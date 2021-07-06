جوارديولا عن عودته لبرشلونة لا أعتقد أنه وقت مناسب حالياً

/639244/جوارديولا-عن-عودته-لبرشلونة-لا-أعتقد-أنه-وقت-مناسب-حاليا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي مانشستر سيتي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "TV3" الكتالونية، عن إحتمالية عودته لتدريب الفريق الكتلوني برشلونة، في الفترة المقبلة، تحت قيادة خوان لابورتا رئيس مجلس الإدارة، وفى ظل ظروف الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج تصريحات بيب جوارديولا، حول عودته إلى فريق برشلونة في الفترة المقبلة.

وقال: "بكل صراحة، قلق بعض الشيء، رغم ثقتي الكبيرة في لابورتا ومجلسه، لكن من الواضح أن الوضع الاقتصادي حرج للغاية".

تصريحات بيب جوارديلا

وتابع: "من المدهش الوصول إلى هذا الوضع الصعب، هناك جزء بسبب فيروس كورونا ولكن ليس هذا السبب الوحيد، يجب أن يتحلى الجميع بالصبر وتحمل المعاناة في السنوات القادمة".

وعن كومان: "إذا فاز بيدري ببطولة كأس أمم أوروبا سيعود الفضل لرونالد على ما قام به خلال الموسم الماضي، لكن بالتأكيد، سيحتاج اللاعب للراحة بعدها (ردًا على استدعائه في أولمبياد طوكيو)".

إمكانية العودة لبرشلونة

وعن إمكانية العودة إلى تدريب برشلونة: "لقد انتهت فترتي في تدريب برشلونة، لابورتا يعرف ذلك وكذلك المرشح السابق فيكتور فونت، هناك أسماء أخرى رائعة تحتاج إلى الفرصة".

وأضاف: "آمل أن يأتي شخص مثل تشافي أو بوسكيتس أو ماسكيرانو، الأمر متروك لهم، إذا كنت ترى أنني قادرًا على مساعدة برشلونة فأنا سعيد بذلك، لكن يجب أن نعطي الفرصة لأشخاص آخرين".

وأنباء ترشيحه لعودة إنريكي لتدريب برشلونة في حال رحيل رونالد كومان: "لم أنصح لابورتا بأي شيء".

رحيل ثنائي برشلونة بسبب ميسي

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن إداراة فريق برشلونة برئاسة خوان لابورتا رئيس مجلس إداراة الفريق، قررت التخلي عن ثنائي الفريق الفريق صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش مجانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل توفير رواتبهم للمساهمة في تجميع القيمة المالية للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أومتيتي يرفض الرحيل

وعلى الصعيد الأخر يرغب صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة في البقاء داخل النادي الكتالوني، وذلك من أجل إثبات نفسه وإقناع رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة بقدرته، في خط الدفاع مع الإسباني بيكيه،بينما ميراليم بيانيتش وافق على الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الحالية.