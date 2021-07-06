الوعي السياسي وهرمونات الموت.. ننشر التفاصيل الكاملة للقاء وفد رياضة النواب بطلاب برلمان مصر بجامعة المنصورة 

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شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الدقهلية، في مؤتمر بجامعة المنصورة بحضور عدد من ممثلي برلمان شباب مصر واتحادات الطلاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع وفد رياضة البرلمان مع ممثلي برلمان شباب مصر واتحادات الطلاب فى المنصورة

وشهد المؤتمر مواجهة قوية بين الحكومة واعضاء لجنة الشباب و الرياضة من جهة ، والشباب المشاركين في المؤتمر من جهة أخري .

تمكين الشباب

وطرح الشباب، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها النائبة ولاء عبدالفتاح ، علي اعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، وممثلي وزارة الرياضة ، ونائب محافظ الدقهلية د هيثم الشيخ ، عدد من الاسئلة المتعلقة بالتوعية السياسية الشباب ، والتمكين الحقيقي لهم ، فضلا عن دور البرلمان و الحكومة في مواجهة ازمة الهرمونات التي تؤدي بحياة بعض الرياضيين وكيفية تغيير النظرة في مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسية .

تمكين المرأة

وفيما يخص تمكين المرأة ، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إن الدولة المصرية تغيرت تماما بالنسبة لمشاركة المرأة سياسا ونسب تمثيلها في البرلمان بغرفتيه ، خير دليل علي ذلك ، لافتا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح أفق للحوار مع الشباب لم تشهدها مصر من قبل ، حيث كان في السابق أي حوار شبابي مع رئيس جمهورية كان يحصل الشباب علي الاسئلة ، قبل اللقاء بأسبوع ولكن الآن اصبح رئيس الجمهورية ، يشارك في منتديات الشباب ولا يترك أي فاعلية فيها وتتم المناقشات بشكل حواري مباشر بكل شفافية .

وطالب رئيس لجنة الشباب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بعقد لقاء دوري مع الشباب ، وهو ما عقب عليه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، بأن المحافظة مستعدة لتنفيذ ذلك في اسرع وقت ، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة .

الأنشطة الطلابية

من جانبها ردت النائبة ولاء عبدالفتاح ، علي دعم الدولة والبرلمان الانشطة الطلابية مؤكدة أن الجامعات المصرية بها العديد من الانشطة الطلابية لزيادة الوعي منها دعوة الشخصيات العامة لتثقيف طلاب الجامعات فضلا عن إنشاء الدولة الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم البرنامج التنفيذي والبرنامج الرئاسي كما ان الوزارة تقدم أنشطة كبيرة منها محاكاة برلمان الشباب ومجلس الشيوخ .

الدور التنفيذي للشباب

وعن التعمق في الدور التنفيذي للشباب ، قال عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن شباب الجمهورية الجديدة محظوظين مقارنة بمن سبقهم في تلك المرحلة ، خاصة إننا عانينا من قوي ظلام حاولت تسيطر علي الشباب ، وتستخدمهم كوقود لفوضى من خلال ضخ أموال من الخارج بهدف تشتيت فكر الشباب ، ولكن تم انقاذ الدولة المصرية علي يد القيادة السياسية الحالية العاشقة لتراب الوطن .

مؤاتمرات شباب العالم

وتابع :" كنا نعاني من استخدام الشباب كديكور سياسي ولكن الآن وجدنا قيادة مؤمنة بالشباب وحولتهم من مجرد ديكور الي واقع فعلي، حيث كنا نجلس علي مائدة واحدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نتناقش ونتحاور في منتديات الشباب ومؤتمرات شباب العالم في سابقة لم تحدث من قبل لافتا إلي أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، ايضا تلعب دور كبير في تمكين الشباب خاصة أن أهم معاييرها أن أي شاب سيتقلد أي منصب يحصل علي أعلي درجات التدريب ،حتي يكون علي قدر المسئولية .

تنسيقية شباب الاحزاب

وتابع :" من حسن حظ الشباب الحالي ايضا وجود منصة سياسية اثبت نجاح كبير وهي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين فهي منصة يتم من خلالها عرض المشاكل وطرح الحلول .

عقوبة متعاطي المنشطات

وحول تأثير المنشطات وحبوب الهرمونات علي الشباب ، قال النائب حسام غالي أمين سر لجنة الشباب ، أنه لايوجد تشريع حاليا يعاقب متعاطي المنشطات والهرمونات سوء الحرمان من ممارسة اللعبة ، ولكن سيتم مناقشة مقترح بقانون داخل لجنة الشباب لتجريم المنشطات حفاظا علي الشباب ، خاصة انها تسبب مخاطر صحية كبيرة وتشوهات جسدية .

وأشار الي أن من يلجأ للمنشطات يسعي لإختيار الطريق السهل ولا يريد ان يحصل علي نتيجة عمله بالكد والتعب، مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليتهم واطلاق حملة توعية ضد تعاطي المنشطات .

الجمهورية الجديدة

من جانبه قال النائب خالد بدوي ، إن قضية التمكين في الجمهورية الجديدة، كانت واضحة للجميع والرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ارداته السياسية واضحة لتأهيل الشباب المصري ، ونجت الدولة المصرية في استيعاب الشباب فبعد ان كان الشباب المصري في فترة الاخوان يكسر ويخرب من خلال اموال يتم دفعها لهدم الدولة وتم انفاق اموال من الخارج والداخل لهدم الهوية المصرية ولكن ربنا اكرمنا بقيادة جمهورية جديدة دولة مؤسسات لديها قدرة ولديها ثقة .

مراكز الشباب

فيما قال النانب أسامة عبدالعاطي ، إن لجنة الشباب تسعي لتحقيق طفرة حقيقة في مراكز الشباب وتحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية لافتا إلي أن قضية تمكين الشباب تتصدر اهتمامات اللجنة.

وعلي هامش المؤتمر، استقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، اعضاء الوفد البرلماني، حيث تبادلا دروع التكريم.

واشاد رئيس جامعة المنصورة، بحرص لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي التواصل مع الشباب وزيارة الجامعات المصرية،واصفا ذلك بالخطة المهمة من أجل زيادة الوعي والتثقيف السياسي.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجامعة، واصفا جامعة المنصورة بالصرح الطبي والثقافي، وأن محافظة الدقهلية انطلق منها قامات ثقافية وعلمية ورياضية ودينية وفي مختلف المجالات.