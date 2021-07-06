/639253/كارتيرون-يكشف-عن-راحلين-الزمالك-في-الانتقالات-الصيفية

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن موقف اللاعبين الراحلين من القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات القادمة ، ويرصد دوت الخليج تصريحات المدرب الفرنسي كما نشرها الموقع الرسمي للنادي.

ونفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل ما يتردد في الساحة الرياضية حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

كارتيرون يوضح موقف الراحلين عن الزمالك

وأكد كارتيرون أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسئولين عن الكرة وهما الكابتن فاروق جعفر أو الكابتن حسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس مصر.

وفي نفس السياق أكد الكابتن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع؛ لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينتهي بعد.

مستشار الزمالك يوضح موقف اللاعبين الراحلين

وأشار مستشار جعفر إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يعمل بجد واجتهاد لإنجاح الموسم الكروي الحالي، وتحقيق البطولات لتضاف إلى دولاب بطولات الزمالك في الألعاب المختلفة.

على جانب أخر بدأت إدارة النادي في أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة ضمن حرص النادي على تجديد أرضية ملعب التدريب الأساسي في ظل تهالك الأرضية ، ويأتي هذا في ظل توقف الفريق الأول عن التدريبات لتوقف مواجهات الدوري الممتاز.

بدء أعمال الصيانة باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة في الزمالك

واستغل مسؤولو الزمالك فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

بداية أعمال الصيانة باستاد تدريبات الزمالك ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف حساب الزمالك في الدوري.. قبل 7 جولات من النهاية

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن 27 مباراة وتتبقى له 7 لقاءات.

وحصد الزمالك من هذه المباريات 61 نقطة، احتل بها المركز الأول، وذلك من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات ولم يخسر سوى مباراتين.. بينما أحرز لاعبوه 48 هدفا ودخلت مرماه 18 هدفا.