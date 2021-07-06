/639257/مسحة-طبية-للاعبي-الأهلي-والجهاز-الفني-قبل-مباراة-المقاولون-العرب

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للمزيد من الاطمئنان على حالة الجميع.

ويؤدي الأهلي مرانه في الخامسة مساء اليوم، بعد الانتهاء من الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من حالة الإجهاد.

الأهلي يجري مسحة طبية قبل مباراة المقاولون العرب

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة مهمة أمام المقاولون العرب بعد غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز خلالها، ومواصلة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب البطولة.

تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي

ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات عماد النحاس مع الأهلي مع طنطا ـ خسر من الأهلي 2/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في موسم 2018 مع الرجاء المطروحي ـ خسر من الأهلي 4/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في موسم 2018 مع الشرقية

تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي مع الفرق المختلفة

ـ تعادل مع الأهلي 1/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في موسم 2017 مع أسوان. ـ خسر من الأهلي 2/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في موسم 2017.

ـ خسر من الأهلي 4/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الثاني موسم 2016

ـ خسر من الأهلي 3/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الأول موسم 2016

المقاولون العرب في الدوري

ـ خسر من الأهلي 3/2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الأول للموسم الجاري. ـ خسر من الأهلي 1/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي.

كشف حساب عماد النحاس أمام الأهلي في كافة البطولات

- خسر من الأهلي 2/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الأول من الموسم الماضي. ـ خسر من الأهلي 3/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الثاني موسم 2019. ـ فاز على الأهلي 1/0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدور الأول بموسم 2019.