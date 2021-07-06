محمد هاني ينتظم في التدريبات الأهلي استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

/639258/محمد-هاني-ينتظم-في-التدريبات-الأهلي-استعدادا-لمواجهة-المقاولون-العرب

انتظم محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتظم هاني في مران الأهلي الجماعي بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له، للتخلص بشكل نهائي من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخضع محمد هاني لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.

ويتدرب الفريق اليوم بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة مساء الأحد بإستاد الأسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

وانتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

خل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

وجاءت تشكيل الأهلي التي خاضة بها مباراة أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للاطمئنان على حالة الجميع قبل المباريات الرسمية.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز خلال مواجهة المقاولون العرب مساء الخميس، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على سموحة بأربعة أهداف دون رد في الجولة 28.

واستطاع محمد الفيل ثاني هدافي الفريق تسجيل الهدف الثالث في المباراة لفريقه، في الدقيقة 45 من أحداث الشوط وقبل انطلاق صافرة النهاية ليخرج أبناء الدخان بانتصار كبير مع نهاية الشوط.