النشرة المرورية : كثافات مرورية متحركة فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتفرقة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، كما ظهرت بعض الكثافات بطريق الجيش خصوصًا عند شارع سوريا حتى مناطق سبورتنج.

وذكر أن محافظة الدقهلية شهدت بعض الأحجام بشارع الماشية فى مدينة منصورة، وانحسرت الأحجام فى محافظة الشرقية بشارع الجلاء للمتجه إلى ميدان الصاغة، كما ظهرت بعض الأحجام المتفرقة بمحافظة أسيوط بمحور 23 يوليو المتجه إلى شارع يسرى راغب وكوبرى الهلالى.

وتابع :"أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الكثافات التى ظهرت بمنطقة نفق السلام، وأعلى مناطق الكنيسة والمنيب نتيجة أعمال التوسعة".

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونوه إلى أن جميع المحاور بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضى عدا شارع مراد، وطالب باستخدام شارع السودان والجامعة، وبالنسبة لمحافظة القاهرة شهدت بعض الأحجام خصوصًا أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة الأعطال المتكررة، يفضل استخدام كوبرى الساحل والجامعة وعباس، فيما ظهرت بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة أرض المعارض، كما ظهرت كثافات بمحور المشير للقادم من "طريق Na" نتيجة بعض الأعمال وطالب بسلوك شارع الثورة للمتجه إلى المدن الجديدة.