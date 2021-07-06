هتافات وتصفيق.. حسام غالى يشعل مدرج جامعة المنصورة خلال مؤتمر الشباب

جدة - نرمين السيد - شهد المؤتمر الشبابى الذى نظمته، جامعة المنصورة، بحضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، هتافات كبيرة وتصفيق حاد للنائب حسام غالى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.





وضجت القاعة الرئيسية بمبنى رئيس جامعة المنصورة، بالتصفيق الحاد فور دخول أعضاء الوفد، وهتف الطلاب المشاركين فى المؤتمر، علئ طريق مشجعى الكرة "بنحبك يا غالى.. بنحبك يا غالى"، وهو الأمر الذى قابله النائب حسام غالى وأعضاء اللجنة بترحيب كبير.

ولم يكن التفاف الشباب حول النائب حسام غالى، مقتصرا على طلاب جامعة المنصورة، ولكن شهدت زيارة اللجنة منذ أمس تفاعل كبير من المواطنين مع نجم المنتخب القومى والنادى الأهلى السابق.





ورد النائب حسام غالى، على الشباب المشاركين فى المؤتمر قائلا: "لقد أثلجتم صدرى أن العلاقة بين المشهور والجمهور تمر بمراحل من السلبيات والإيجابيات، ولكن ما شاهدته منكم من علاقة تقديرى جعلنى أشعر كأننى مازالت فى الملعب".

وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على ترحيب الشباب بالنائب حسام غالى، قائلا: "هو نموذج يجب أن يحتذى به.. لا يحبه الأهلاوية فقط، ولكن جميع الأندية تحبه فهو نموذج كنائب أدائه البرلمانى قوى".

وتابع: "يجب أن يكون الكابتن حسام غالى قدوة للشباب، فهو رياضى اهتم بالعلم وتنمية مهاراته، وأصبح نموذج محترم للرياضى الذى له هدف لخدمة دولته".

ويأتى مؤتمر أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة مع طلاب جامعة المنصورة، فى إطار الجولة التفقدية التى تقوم بها اللجنة لزيارات عدد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، بمحافظتى الدقهلية والشرقية.

ويضم الوفد كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالى أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعى وأسامة عبدالعاطى وخالد بدوى وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسنى وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.