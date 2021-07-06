صور.. استمرار أعمال تطوير محطة الإسكندرية للسكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - وأصبحت أعمال تطوير المحطة التى تنفذها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل فى مراحلها الأخيرة. وتشتمل أعمال تطوير المحطة على ترميم وتطوير واجهات المحطة الخارجية والداخلية وإعادتها لحالتها الأصلية التراثية، تحت إشراف هيئة الحفاظ على التراث بالإسكندرية وجهاز التنسيق الحضارى التابع لوزارة الآثار. كما يتم ترميم وإعادة قاعة كبار الزوار إلى حالتها التاريخية بزخارفها ومكوناتها الطبيعية. وتتضمن أعمال التطوير تأهيل وتحديث مسجد المحطة، وإعادة تجديد كافة الأرصفة والحوائط وتزويدها بشبكات وأنظمة حريق متطورة، وإعادة تجديد مظلة السكك الحديدية (الجمالون). كما يتم إعادة تنسيق الساحة الخارجية للمحطة، وتركيب ساعات جديدة على الواجهات الداخلية والخارجية، وتجديد كافة المكاتب الإدارية والتشغيل بالمحطة. كما تضم أعمال التطوير، التجديد الشامل لصالة التذاكر، وإنارة الأرصفة والواجهات الداخلية والخارجية بأحدث نظم الإضاءة.

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