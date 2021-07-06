وزير الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا جديدا يوم الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه سوف يتم افتتاح 16 مسجدا جديدا ما بين إنشاء وإحلال وتجديد، يوم الجمعة المقبل، منوها بأنه فى إطار ذلك سوف يفتتح برفقة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مسجد "نور الإيمان" بجوار مجمع البنوك بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان.







وأضاف وزير الأوقاف أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل (مبنى ومعنى)، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1526 مسجدًا. وأوضح الوزير أن المساجد الـ16 التى سوف يتم افتتاحها يوم الجمعة المقبل تضم 8 مساجد بمديرية أوقاف البحيرة هى: سيف النصر والسناوى الحمرا بكفر الدوار، وحسن قاسم والعصارة بإيتاى البارود، وشاهين بالدلنجات، ومحمد سالم عبد الله بدمنهور، والعزيزى بشبرا خيت، والنور بمدينة بدر. بجانب 3 مساجد بمديرية أوقاف الشرقية (مسجد نور الإيمان بالعاشر من رمضان، والفتح بديرب نجم، والشرايفة بديرب البلد). كما سيتم افتتاح 5 مساجد بواقع مسجد بمديرية أوقاف سوهاج (النور بنى خالد الشرقية بدار السلام)، ومسجد بمديرية أوقاف قنا (الشيخ رمضان يونس الهمامى بنجع حمادى)، ومسجد التقوى بمديرية أوقاف أسوان، ومسجد واحد تابع لأوقاف الإسكندرية، ومسجد بأوقاف القليوبية.

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