شكرى: إثيوبيا تواصل سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بمخالفة القوانين

جاء ذلك خلال لقاءاته مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين بالأمم المتحدة فى إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكرى شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين، الأبعاد المختلفة للموقف المصرى من قضية سد النهضة، والمتمثل فى ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعى مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتى المصب.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى شدَّد فى هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود.
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