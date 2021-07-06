أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بالإجراءات المصرية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك على هامش كلمتها عن الجامعة في جلسة الحوار الوزاري التفاعلي حول التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد.
وأكدت أبو غزالة أن الدور المصري كان واضحا في مواجهة الجائحة، ودعم المرأة خلال الفترة الماضية.
وقدمت الشكر للإدارة المصرية، وكذلك للمجلس القومي للمرأة وعلى رأسه الدكتورة مايا مرسي.
يذكر أنه انطلقت فعاليات الدورة الثامنة لمؤتر وزراء المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيفاء أبو غزالة تشيد بالإجراءات المصرية في مواجهة كوفيد19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.