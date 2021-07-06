الزمالك: التجديد لنجوم الكرة بترشيح كارتيرون وهناك 4 لاعبين آخرين فى الطريق

كشف طارق جبريل المدير المالى لنادى الزمالك، أن اللجنة الحالية القائمة بإدارة النادى الأبيض، تسعى على قدم وساق نحو إكمال مسيرة تجديد عقود اللاعبين بالفريق الكروى.

وأوضح جبريل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ما تقوم به اللجنة من تجديد عقود اللاعبين، يتم وفقا لترشيح وتفويض من كارتيرون المدير الفني، هو من يحدد اللاعب الذى يريد تجديد تعاقده ويحدد ترتيباته ثم يخطرنا به ونحن نقوم بالتنفيذ، وفور الانتهاء من لاعب نبدأ مع الآخر الذى يليه وفقا لترشيحات المدرب الفرنسي الذى تمنحه الإدارة الصلاحيات الكاملة في كل ما يخص شئون الكرة، ونحاول بقدر الإمكان تحقيق متطلباته.

وكشف جبريل، أن بخلاف التجديد مع زيزو والونش، الفترة المقبلة ستشهد تجديد عقود أربعة لاعبين آخرين يتم التفاوض معهم على ان يتم الإعلان الرسمي فور الانتهاء من كل الاتفاقات.

وشدد القائم بأعمال أمين صندوق الزمالك، مسألة تجديد العقود قبل انتهائها يهدف في المقام الأول للحفاظ على قوام الفريق ومنعه تعرضه لأى هزة حال رحيل أي لاعب مؤثر بصفوفه، وحتى يظهر النادى للاعبيه سعيه نحو الحفاظ عليهم ومنحهم ما يستحقونه كنوع من التقدير الأدبى والمعنوى قبل المادى، وأيضا ذلك لتوفير كافة طلبات المدير الفنى حتى نهيأ له المناخ اللازم لتحقيق البطولات.