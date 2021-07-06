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دوت الخليج

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» فى أسوان

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير مكتب بريد سلوى قبلي بالوحدة المحلية للكاجوج، والذى يقام على مساحة 90 م2، وتمت الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتى في إطار خطة الهيئة القومية للبريد لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتقدم خدمات بريدية كاملة (معاشات، وإيداع وسحب، وحساب بريدي، وتوفير، وحوالات، وتسجيل خطابات)، حيث سيوفر المكتب مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والمجتمعية، ومواكبة تطورات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق التحول الرقمي الشامل لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، وذلك لخدمة نحو 35 ألف نسمة من قاطني القرية والقرى المجاورة.

رئيس الوزراء: مشروعات تطوير الريف المصري يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب

وحرص رئيس الوزراء خلال جولته في شوارع قرية الكاجوج على الاستماع إلى طلبات وشكاوى عدد من أهالي القرية، وكذا زيارة عدد من منازل الأسر، للتعرف بشكل مباشر على مختلف المتطلبات والمقترحات الخاصة بعمليات تطوير القرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم.

ودارت العديد من الأحاديث مع أهالي القرية حول المشكلات التي تواجههم، والمتطلبات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، حيث أشار الأهالي إلى وجود مشكلات تتعلق بتراكم المخلفات والقمامة، وتهالك وقدم شبكات المياه، إلى جانب عدم تواجد خدمة الصرف الصحي بالقرية، وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيسهم في حل تلك المشكلات وتحقيق المطالب، بما يلبى طموحات أهالينا في القرى، لافتاً إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الدولة تحرص على إنجازه في أسرع وقت وعلى أكمل وجه.

وفيما يتعلق بمطالب عدد من الأهالي بتوفير فرص عمل لشباب القرية، وامكانية التوسع في إقامة مشروعات زراعية على الظهير الشرقي والغربي لنهر النيل، نوه رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات لتطوير الريف المصري، سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على الأيدي العاملة الموجودة داخل القرى.