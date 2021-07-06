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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تكريم لاعبي النادي المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 23 يوليو الحالي و8 أغسطس المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقامت إدارة النادي بإبلاغ النشاط الرياضي لترتيب التكريم المناسب للاعبي النادي المشاركين في هذا المحفل العالمي، خاصة في ظل ارتباطهم بالمعسكرات والاستعداد للمشاركة بالأولمبياد.

الزمالك يكرم لاعبي النادي المشاركين في أولمبياد طوكيو

ويمثل الزمالك في الأولمبياد، رباعي كرة القدم: محمد عبدالسلام ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وإمام عاشور.. ولاعبو اليد: يحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وسيف الدرع وأحمد الأحمر ووسام نوار وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار وحسن قداح.. بجانب ثنائي تنس الطاولة أحمد علي صالح وفرح عبدالعزيز.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري، حيث كانت مقررة إقامتها غدا الإثنين.

الجدير بالبذكر أن انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها.

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكنور محمد أسامة، خضوع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض للفحوصات لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة، وخاصة في مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري.