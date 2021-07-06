/639274/رسميا-باريس-سان-جيرمان-يعلن-التعاقد-مع-أشرف-حكيمي

اجتاز أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وفريق إنتر ميلان السابق، الكشف الطبي في نادي باريس سان جيرمان، وبذلك انتهت جميع الإجراءات الخاصة بإنتقال اللاعب المغربي إلى صفوف الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، ويعرض دوت الخليج تفاصيل التعاقد مع أشرف حكيمي:

تفاصيل عقد أشرف حكيمي مع فريق باريس سان جيرمان

وقع المغربي أشرف حكيمي على عقود الإنضمام لفريق باريس سان جيرمان، حيث يمتد عقد المغربي مع الفريق الفرنسي إلى عام 2026. يذكر أن أشرف حكيمي انتقل إلى فريق باريس سان جيرمان قادما من الفريق الإيطالي إنترميلان، بعدما نجح المغربي بالتتويج مع بالدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، ثم قرر الاعب الإنتقال إلى الدوري الفرنسي عن طريق الإنتقال إلى فريق باريس سان جيرمان حتى عام 2026.

ظهور أشرف حكيمي داخل فريق باريس سان جيرمان

ظهر المغربي أشرف حكيمي داخل فريق باريس سان جيرمان رفقة ليوناردو المدير الفني للفريق، ولم يتم الإعلان الرسمي عن القيمة التي انتقل بها أشرف حكيمي لباريس سان جيرمان، ولكن التقارير الصحفية الفرنسية أكدت على أن قيمة التعاقد مع لمغربي وصلت ‘لى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض الإتفاقات الأخرى بين فريقي أنتر ميلان وباريس سان جيرمان. الجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بسبب عدم تجديد ميسي عقده مع فريق برشلونة حتى الأن.

باريس سان جيرمان يصعب المهمة على فريق برشلونة في تجديد عقد ميسي

تقدمت إداراة فريق باريس سان جيرمان بعرض لميسي أعلى من العرض المقدم من قبل فريق برشلونة، وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي يفضل اللعب لصفوف فريق برشلونة، وعلى الجانب الأخر لم ينفي فريق باريس سان جيرمان رغبته في ضم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفيب الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن لينيل ميسي يضع كامل تركيزه في بطولة كوبا أمريكا 2021، حيث يرغب الدولي الأرجنتيني في التتويج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، ليزين تاريخ بطولاته بالتتويج بهذه البطولة مع منتخب بلاده، ويعرض دوت الخليج مباريات الأرجنتين المقبلة في كوبا أمريكا 2021.