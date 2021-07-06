مصدر بالجامعة العربية: رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن تدعو للانزعاج

جدة - نرمين السيد - أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الانزعاج لما ورد فى رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن، والتى ترفض فيها تدخل الجامعة العربية فى قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقى.





وأكد المصدر أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة لكن أخطر ما ورد فيها هو السعى الواضح إلى "دق إسفين" بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، فى الماضى والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة.

وشدد المصدر على أنه ليس من الوارد أن تدخل الجامعة العربية بأى صورة من صور فى سجال أو مواجهة مع الاتحاد الإفريقى، خصوصًا وأنها تضم فى عضويتها عشر دول عربية، هى أيضا دول أعضاء فى الاتحاد، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقى، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلاً عن العلاقة الودية الممتازة التى تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد.

وأضاف المصدر أن تدخل الجامعة فى موضوع سد النهضة، الذى يستند الى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعى ومنطقى باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكدًا أن مواقف الدولتين العادلة، والتى تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هى محل اجماع عربى.

واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن المسعى الإثيوبى يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراعٌ عربى-إفريقى، وهو أمر خاطىء يدعو للانزعاج والأسف، داعياً أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء.